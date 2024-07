Résultat des législatives 2024 à Saint-Jouvent (87510) – 2e tour [PUBLIE]

La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait rassembler une part importante des votants en France. Le 30 juin, le bloc a obtenu un peu plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le matelas de voix semble déjà important à Saint-Jouvent. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Jouvent, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 34,67% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Ce qui correspond à une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (4 points de plus). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 62,5% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 16 points à Saint-Jouvent

La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Saint-Jouvent entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Jouvent ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.