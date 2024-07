Résultat des législatives 2024 à Cieux (87520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Cieux, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nupes étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a réuni un peu plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Cieux, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 35,78% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à compléter néanmoins avec les 36,21% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 59,25% à l'époque.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Cieux Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible, selon les reports de voix, que le RN soit vainqueur à Cieux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Cieux ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Cieux, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 20,2% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 36,21% pour Manon Meunier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 59,25%. Manon Meunier s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les projections finales diffusées entre les deux tours, le parti de Jordan Bardella devrait s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Préserveraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités de chaque territoire. Avec 37,39% des suffrages, Albin Freychet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Cieux, dimanche 30 juin dernier au soir du premier round des législatives. Manon Meunier (Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) suivaient en ramassant respectivement 35,78% et 23,97% des électeurs à l'échelle municipale. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, puisque c'est Manon Meunier qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%. De quoi provoquer un match différent aux électeurs de la localité au second tour.

19:21 - Législatives 2024 à Cieux : une participation inédite ? Au cours des élections précédentes, les 1 023 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Cieux a atteint 69,71%, surpassant de 16 points celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 53,14% des votants de Cieux. Le taux de participation était de 57,33% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Cieux ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Cieux, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 30,29% à Cieux lors du premier tour des élections législatives 2024. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,54% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,5% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,54% au premier tour. Au deuxième tour, 53,63% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Cieux ?

17:29 - Dynamique électorale à Cieux : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des législatives à Cieux comme dans toute la France. Avec une population de 1 001 habitants répartis dans 604 logements, ce village présente une densité de 23 habitants par km². Avec 54 entreprises, Cieux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (29,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 35,71% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 36,12% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 347,85 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Cieux incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.