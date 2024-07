Résultat des législatives 2024 à Saint-Sulpice-les-Feuilles (87160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Au second tour, un score de 52,18% pour la gauche il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Sulpice-les-Feuilles, le binôme Front populaire a pour sa part glané 29,73% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (5 points de plus). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,18% à l'époque.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Saint-Sulpice-les-Feuilles Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella au second tour sera une des clés localement pour cette élection du Parlement français 2024. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Saint-Sulpice-les-Feuilles entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Saint-Sulpice-les-Feuilles ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Saint-Sulpice-les-Feuilles ? Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être une chance de s'imposer. Lors des dernières législatives à Saint-Sulpice-les-Feuilles, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,91% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 24,31% pour Manon Meunier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 52,18%. Manon Meunier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Selon les ultimes projections dévoilées depuis dimanche, l'extrême droite serait susceptible de décrocher moins de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il faudra cependant tenir compte des particularités locales. Pour le premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens de Saint-Sulpice-les-Feuilles ont placé en tête Albin Freychet (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,24% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) avec respectivement 29,73% et 22,97% des électeurs. La 3ème circonscription de la Haute-Vienne n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la commune, puisque c'est Manon Meunier qui y arrivait en première place, avec 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - À Saint-Sulpice-les-Feuilles, la participation du 1er tour éclipse celle des européennes L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Sulpice-les-Feuilles était de 68,21%, surpassant de 11 points celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 57,33% dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, contre une participation de 54,26% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 à Saint-Sulpice-les-Feuilles ? À Saint-Sulpice-les-Feuilles, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des législatives. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 31,79%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,15% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,75% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,19% au premier tour et 48,6% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Sulpice-les-Feuilles.

17:29 - Saint-Sulpice-les-Feuilles : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 881 logements pour 1 204 habitants, la densité de la ville est de 35 habitants/km². Ses 94 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (61,29%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 37,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 889,59 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Sulpice-les-Feuilles, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.