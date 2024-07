Résultat des législatives 2024 à Saint-Pardoux-le-Lac (87140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 31% et 37,78% à Saint-Pardoux-le-Lac à l'issue de ce second tour L'autre incertitude de ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a réuni plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives il y a une semaine, à Saint-Pardoux-le-Lac, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,78% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à comparer avec les 37,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 61,52% à l'époque.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le RN à Saint-Pardoux-le-Lac Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 17 points à Saint-Pardoux-le-Lac entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Pardoux-le-Lac Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté au prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Saint-Pardoux-le-Lac, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,84% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,36% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 61,52%. Manon Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Selon les études communiquées dans les derniers jours de campagne, le Rassemblement national devrait s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les particularités locales. Le dimanche 30 juin, les citoyens de Saint-Pardoux-le-Lac ont plébiscité Albin Freychet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,9% des votes. Un résultat qui lui a permis de passer devant Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) avec 37,78% et 18,2% des électeurs. Les habitants de la commune n'avaient d'ailleurs pas prononcé le même verdict que ceux de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne. Manon Meunier s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Saint-Pardoux-le-Lac : un record par rapport aux élections européennes ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Comme expliqué dans le précédent message, la participation au 1er round des législatives à Saint-Pardoux-le-Lac a été de 77,48%, plus forte de 15 points que celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 62,82% des électeurs de Saint-Pardoux-le-Lac (87), à comparer avec un taux de participation de 60,76% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des législatives à Saint-Pardoux-le-Lac Le niveau de participation constitue indiscutablement l'un des facteurs essentiels des élections législatives. Les résidents de Saint-Pardoux-le-Lac ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 77,48%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,2% au premier tour et 53,26% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Pardoux-le-Lac ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 85,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,99% au second tour, c'est-à-dire 848 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient ramener les citoyens de Saint-Pardoux-le-Lac dans les isoloirs.

17:29 - Saint-Pardoux-le-Lac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Saint-Pardoux-le-Lac, le scrutin est en cours. Avec ses 1 347 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 81 entreprises, Saint-Pardoux-le-Lac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (60,51%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 44,83% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 41,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 557,74 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, à Saint-Pardoux-le-Lac, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.