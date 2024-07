Résultat des législatives 2024 à Nantiat (87140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Nantiat pour ces législatives 2024 ? Avec plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone pour le 1er round des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN ce soir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Nantiat, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 34,83% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score en progression en comparaison des 31,42% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 55,17% à l'époque.

20:58 - Une évolution impressionnante du RN à Nantiat en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant pour cette élection du Parlement, à l'échelle locale. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Nantiat ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Nantiat Le score obtenu par le RN sera ainsi un enjeu clé à l'échelle locale pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Nantiat, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 23,31% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,42% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (55,17%). Manon Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score à Nantiat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Albin Freychet (Rassemblement National) a obtenu 39,07% des votes à Nantiat le 30 juin dernier, au soir du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Manon Meunier (Union de la gauche) et Gilles Toulza (Divers centre) avec 34,83% et 22,62% des votants. Les habitants passés par les bureaux de vote de Nantiat ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la circonscription. Manon Meunier s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Nantiat ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, 30,29% des électeurs de Nantiat n'ont pas fait leur devoir électoral au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 41,23% des électeurs de Nantiat (87) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 39,72% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 à Nantiat ? Le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif. Nantiat a enregistré une participation de 69,71%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,17% au premier tour. Au second tour, 51,69% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,25% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une participation de 79,83% au premier tour, soit 946 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle seraient par exemple susceptibles de pousser les citoyens de Nantiat à ne pas rester chez eux.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nantiat Dans la commune de Nantiat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec 41,27% de population active et une densité de population de 62 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 6,71% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 629 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,06%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,68%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Nantiat mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,43% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.