Résultat des législatives 2024 à Châteauponsac (87290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - 29,88% pour l'union des gauches à Châteauponsac Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Châteauponsac, le binôme Front populaire a pour sa part glané 29,88% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,2% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Châteauponsac La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 18 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Châteauponsac ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Albin Freychet (Rassemblement National) a recueilli 43,13% des suffrages à Châteauponsac dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. En deuxième place, Manon Meunier (Front populaire) récupérait 29,88%. A la troisième place, Gilles Toulza (Divers centre) captait 24,11% des électeurs. Les habitants de Châteauponsac avaient opté pour un autre choix que ceux de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne. Manon Meunier s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Châteauponsac : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Châteauponsac était de 68,69%, dépassant de 13 points celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 1 590 personnes en âge de voter à Châteauponsac, 55,85% s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 54,14% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au 2e tour des législatives à Châteauponsac ? L'un des facteurs forts de ces législatives 2024 est indéniablement le taux d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Châteauponsac était de 31,31%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,17% au premier tour et 52,08% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,09% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,4% au premier tour.

17:29 - Dynamique électorale à Châteauponsac : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e manche des élections législatives à Châteauponsac comme partout en France. Avec une population de 2 021 habitants répartis dans 1 471 logements, cette commune présente une densité de 29 habitants/km². Ses 117 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 574 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (43,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 31,88% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 761,90 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, Châteauponsac incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.