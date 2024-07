Résultat des législatives 2024 à Nieul (87510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 51,56% pour le Nouveau Front populaire au second tour Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a fait une percée lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les urnes. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Nieul, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,62% des votes dans la localité. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On regardera ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 51,56% à l'époque.

20:58 - Une évolution notable du RN à Nieul en 2 ans L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà récupéré 18 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 à Nieul ? Le nombre de votes en faveur du RN va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection des députés localement. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Nieul, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,3% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 29,12% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,56%). Manon Meunier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Nieul Grâce à 40,71% des bulletins de vote, Albin Freychet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Nieul, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour des législatives. Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) suivaient grâce à, dans l'ordre, 30,62% et 25,34% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Manon Meunier qui y remportait ce premier tour de piste, avec 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Nieul : quelle évolution ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Dimanche dernier, 75,75% des électeurs de Nieul ont voté lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 16 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 59,28% des personnes en âge de voter à Nieul s'étaient effectivement rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 56,73% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Nieul À Nieul, la participation est l'une des clés du scrutin législatif. Les résidents de Nieul ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 75,75%. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,46% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,18% au premier tour, c'est-à-dire 979 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,2% au premier tour. Au second tour, 53,34% des citoyens se sont déplacés. Le désir d'être enfin entendu est notamment susceptible de faire augmenter le taux de participation à Nieul.

17:29 - Nieul : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Nieul, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 612 habitants répartis dans 742 logements, cette localité présente une densité de 97 habitants/km². Avec 79 entreprises, Nieul offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (85,18%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,7% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 754,47 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Nieul écrit une nouvelle page de l'histoire française.