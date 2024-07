Résultat des législatives 2024 à Veyrac (87520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 61% au second tour pour la gauche à Veyrac Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus au niveau national sont porteurs. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Veyrac, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 39,21% des votes dans la commune. Un score plus important en comparaison des 38,5% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 61% à l'époque.

20:58 - À Veyrac, des candidats RN favoris au 2e tour ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages arrachés par le mouvement à Veyrac s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Suffisant pour envisager un ancrage solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Les résultats avant le 2e tour, un repère pour les législatives 2024 à Veyrac Selon les toutes dernières projections communiquées dès la fin du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Veyrac ont placé en tête Manon Meunier (Union de la gauche), qui a recueilli 39,21% des votes. Albin Freychet (Rassemblement National) décrochait 38,43%. De son côté, Gilles Toulza (Divers centre) ramassait 20,11% des électeurs. C'est aussi Manon Meunier qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 35,18%, devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Veyrac aux dernières élections Au fil des dernières années, les 2 172 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Veyrac, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a été de 77,73%, plus important de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 741 inscrits sur les listes électorales de Veyrac avaient en effet pris part au scrutin (soit 62,49%). Le taux de participation était de 58,41% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Veyrac lors du 2e round des législatives ? Le niveau de participation constitue sans aucun doute un facteur fort de ces élections législatives. Dans la ville, 22,27% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,32% au premier tour et 46,78% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Veyrac aujourd'hui ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 17,83% au premier tour.

17:29 - Analyse socio-économique de Veyrac : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des législatives à Veyrac comme partout en France. Avec une population de 2 139 habitants répartis dans 964 logements, cette ville présente une densité de 60 habitants par km². Ses 110 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 672 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,31%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 49,4% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 440,57 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Veyrac, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.