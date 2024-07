Résultat des législatives 2024 à Peyrat-de-Bellac (87300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Peyrat-de-Bellac, quels seront les reports des voix en faveur de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Peyrat-de-Bellac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 31,87% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 56,49% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Peyrat-de-Bellac en 2 ans Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour ces élections législatives. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Peyrat-de-Bellac entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Peyrat-de-Bellac ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Peyrat-de-Bellac, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 20,9% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 33,26% pour Manon Meunier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,49%. Manon Meunier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Peyrat-de-Bellac ? D'après les études établies à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR devrait s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Peyrat-de-Bellac ont préféré Albin Freychet (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 38,11% des votes. Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) suivaient avec respectivement 31,87% et 26,81% des votants dans la ville. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Manon Meunier qui y arrivait en première place, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%. Le résultat du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Peyrat-de-Bellac lors des derniers scrutins Au fil des précédents scrutins électoraux, les 1 070 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 1er round des élections législatives 2024 à Peyrat-de-Bellac a connu un taux d'abstention de 25,56%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 850 personnes en âge de voter à Peyrat-de-Bellac, 39,88% étaient en effet restées chez elles. Le taux d'abstention était de 41,87% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Peyrat-de-Bellac, le score de la participation au 2e tour des législatives sera un élément clé À Peyrat-de-Bellac, la participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation à Peyrat-de-Bellac s'élevait à 74,44% pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,51% au premier tour et 54,62% au deuxième tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,54% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,08% au premier tour, soit 684 personnes. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Peyrat-de-Bellac.

17:29 - Les données démographiques de Peyrat-de-Bellac révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Peyrat-de-Bellac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le taux de chômage à 4,73% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 39,72% de population active et une densité de population de 34 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Avec ses 7,73% d'agriculteurs pour 1 054 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (7,1%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,66%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Peyrat-de-Bellac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,76% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.