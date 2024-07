Résultat des législatives 2024 à Val d'Issoire (87330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche n'a pas fait évoluer son score à Val d'Issoire en comparaison de la Nupes il y a deux ans La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une portion importante des votants en France. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a obtenus l'attelage à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes en 2022. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,88% des suffrages à Val d'Issoire. Un score stable en comparaison des 29,03% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son résultat de 2022 lors du second tour, soit 58,17% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Val d'Issoire lors des législatives 2022 L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En analysant rapidement la progression du RN qui ressort des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de le faire gagner à Val d'Issoire. Une projection qui semble coller avec les points également conquis par la formation politique dans la commune en 2 ans et qui correspond en effet à 15 points de parts de voix.

20:29 - Manon Meunier (Nupes) en pôle position lors des dernières législatives à Val d'Issoire Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a des chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Val d'Issoire, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,31% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,03% pour Manon Meunier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 58,17%. Manon Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Val d'Issoire ? Grâce à 42,88% des bulletins de vote, Albin Freychet (Rassemblement National) a pris la tête à Val d'Issoire, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) avec 29,88% et 22,14% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Val d'Issoire n'avaient pas opté pour la même couleur politique que ceux de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, puisque Manon Meunier s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Législatives 2024 à Val d'Issoire : un taux de participation inattendu ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 013 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. À Val d'Issoire, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 27,24%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 822 inscrits sur les listes électorales à Val d'Issoire, 40,15% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 42,09% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Val d'Issoire lors du second round des législatives ? À Val d'Issoire, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est l'ampleur de la participation. Dans la ville, 27,24% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,39% au premier tour et 41,32% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 23,51% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,27% au deuxième tour.

17:29 - Les données démographiques de Val d'Issoire révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des élections législatives à Val d'Issoire comme partout. Avec ses 12,66% d'agriculteurs pour 1 000 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 717 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (58,13%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 40,94% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 27,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1085,53 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Val d'Issoire manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.