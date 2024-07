Résultat des législatives 2024 à Peyrilhac (87510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Peyrilhac, quelles sont les options de reports des voix en faveur de la gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. L'ensemble a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Peyrilhac, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,39% des votes dans la localité. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (28,86%). Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son score de 2022 lors du second tour, soit 56,81% à l'époque.

20:58 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Peyrilhac Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Peyrilhac ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être ses chances de l'emporter. Aux législatives il y a deux ans à Peyrilhac, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,05% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 28,86% pour Manon Meunier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 56,81%. Manon Meunier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Albin Freychet (Rassemblement National) a rassemblé 45,82% des voix à Peyrilhac dimanche 30 juin, pour le premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Manon Meunier (Union de la gauche) et Gilles Toulza (Divers centre) avec respectivement 29,39% et 20,89% des votants. C'est en revanche Manon Meunier qui arrivait en première place, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Peyrilhac : importante participation aux législatives 2024 Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des élections passées. Le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Peyrilhac a été de 22,55%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 939 inscrits sur les listes électorales à Peyrilhac, 38,66% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 40,91% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Peyrilhac, le chiffre clé de ces législatives 2024 demeure l'abstention Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Peyrilhac, qu'en est-il de l'abstention ? 22,55% des électeurs de Peyrilhac se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,15% au premier tour et 54,53% au second tour. Pour le premier tour de la présidentielle, 17,9% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,41% au second tour.

17:29 - Démographie et politique à Peyrilhac, un lien étroit Dans la ville de Peyrilhac, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 32 habitants/km² et 48,6% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 4,97% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 520 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,74%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Peyrilhac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,17% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.