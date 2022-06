Résultat de la législative à Bessines-sur-Gartempe : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat aux législatives de Bessines-sur-Gartempe pour le bloc LFI-PS-EELV ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Bessines-sur-Gartempe comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,02% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,43% et 4,07% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 24,52% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Bessines-sur-Gartempe ? Les mouvements nationaux des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Bessines-sur-Gartempe. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 28,46% des voix à Bessines-sur-Gartempe, à la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 25,06% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,02% (contre 22%).

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives à Bessines-sur-Gartempe L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera incontestablement l'étendue de la participation à Bessines-sur-Gartempe. La crainte d'une résurgence de la pandémie de covid ainsi que ses retombées en matière sanitaire et économique sont notamment capables de détourner l'attention des citoyens de Bessines-sur-Gartempe de leur devoir civique. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 77,62% au premier tour, soit 1 706 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des élections législatives 2022 à Bessines-sur-Gartempe ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 50,81% au premier tour des électeurs de Bessines-sur-Gartempe. L'abstention était de 43,36% au second round.