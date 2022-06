Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,43% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote de Chantonnay le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,52% et 1,89% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 19,84% à Chantonnay pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chantonnay ?

La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répéteront sans doute à Chantonnay dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 37,74% des voix à Chantonnay, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 22,95% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,43% (contre 22%).