Résultat des législatives à Châteauponsac - Election 2022 (87290) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Châteauponsac

Le résultat des élections législatives 2022 à Châteauponsac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Châteauponsac est connu. Au soir du premier tour des élections législatives, les 1607 électeurs de Châteauponsac inscrits dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Manon Meunier a ainsi raflé 26% des suffrages. En 2e position, Albin Freychet (Rassemblement National) recueille 25% des voix. Enfin, Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 19% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne atteint 47% (soit 758 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Châteauponsac. Les citoyens de 71 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Châteauponsac Manon Meunier Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,68% 26,43% Geoffroy Sardin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 18,70% Albin Freychet Rassemblement National 19,66% 25,06% Gilles Toulza Les Républicains 10,12% 10,22% Vincent Leonie Divers centre 7,46% 5,86% Antoine Ardant Reconquête ! 4,11% 5,74% Nazih Saboune Divers centre 1,87% 1,12% Corinne Brossard Divers droite 1,87% 2,74% Daniel Mournetas Divers extrême gauche 1,64% 2,74% Nelly Rassat Régionaliste 1,28% 1,37% Participation au scrutin Circonscription Châteauponsac Taux de participation 52,57% 52,83% Taux d'abstention 47,43% 47,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73% 3,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 2,47% Nombre de votants 43 130 849

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Châteauponsac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:40 - Que vont choisir les supporters de gauche à Châteauponsac ? Les habitants de Châteauponsac avaient offert 15,06% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,67% et 2,58% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 20,31% à Châteauponsac pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Châteauponsac ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Châteauponsac. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Lors de la dernière échéance, à Châteauponsac, Marine Le Pen achevait la course en première position au 1er round de la présidentielle avec 28,83% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,92%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,06% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,63%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Châteauponsac À Châteauponsac, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux d'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 74,91% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 74,6% au premier tour, c'est-à-dire 1 201 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire baisser la participation à Châteauponsac. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Châteauponsac ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 54,99% des électeurs de Châteauponsac avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 52,99% pour le dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Châteauponsac ? Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre ce 1er round des législatives à Châteauponsac, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Se trouvent en lice 10 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Châteauponsac : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,83% des voix au premier tour à Châteauponsac. La finaliste défaite de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,92% et 15,06% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en captant 50,00% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 50,00% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Châteauponsac (87290) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?