Résultat de la législative à Coëx : en direct

12/06/22 11:22

8 candidats s'affrontent dans la circonscription de Coëx ce dimanche, pour le premier round des élections législatives 2022. Un nombre d'impétrants assez bas comparé à celui du reste du pays. Et les 2677 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re manche.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,2% des suffrages au premier tour à Coëx. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,6% et 11,0% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Coëx gratifié de 57,4% des votes, cédant donc à Marine Le Pen 42,6% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 3 267 électeurs de Coëx ( Vendée ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022.