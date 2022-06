18:52 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Couzeix ?

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Couzeix, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 17,93% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,78% et 2,55% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 25,26% à Couzeix pour ces légilsatives.