Résultat de la législative à Hadol : 2e tour en direct

17:28 - Vers un succès électoral pour la candidature Les Républicains à Hadol ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont toutefois tendance à dissimuler des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Hadol. La candidature Les Républicains a obtenu 41,61% des suffrages dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent dans l'ordre 24,13% et 14,1% des voix.