Résultat de la législative à Jonzac : en direct

12/06/22 11:08

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Jonzac seront invités à participer aux élections législatives comme partout en France. Vers quel candidat iront-ils ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Jonzac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et celui qui fit office de troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 23% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Jonzac avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 62% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?