Résultat des législatives 2024 à Montlieu-la-Garde (17210) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - À Montlieu-la-Garde, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,22% des votes à Montlieu-la-Garde. Un chiffre en baisse en comparaison des 24,46% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Montlieu-la-Garde en 2 ans Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. En faisant une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité au second tour à Montlieu-la-Garde ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de ces élections des députés, à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de s'imposer. Les législatives avaient également offert un joli score pour le RN à l'époque à Montlieu-la-Garde. Dans la commune, c'est Pascal Markowsky qui arrivait en tête au premier tour avec 29,89%. Mais c'est finalement Raphaël Gerard (La République en Marche) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Montlieu-la-Garde au second tour, avec 50,00%, devant son adversaire Rassemblement National à 50,00%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Montlieu-la-Garde A en croire les toutes dernières projections rendues publiques dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularités locales. Pascal Markowsky (Rassemblement National) a obtenu 46,14% des votes à Montlieu-la-Garde le 30 juin dernier, pour le 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Raphaël Gerard (Ensemble !) et Danièle Desselles (Front populaire) avec respectivement 25,37% et 20,22% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Charente-Maritime, Pascal Markowsky glanant cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Montlieu-la-Garde ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? À Montlieu-la-Garde, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 était de 63,3%, plus important de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 48,87% des électeurs de Montlieu-la-Garde avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec une participation de 49,69% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 63,3% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Montlieu-la-Garde La participation est immanquablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 36,7%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,54% au premier tour. Au deuxième tour, 56,09% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 26,29% au premier tour.

17:29 - Les défis socio-économiques de Montlieu-la-Garde et leurs implications électorales Dans la commune de Montlieu-la-Garde, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Dans le village, 12,65% des résidents sont des enfants, et 15,69% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (30,47%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 382 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (28,82%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (19,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montlieu-la-Garde mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,46% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.