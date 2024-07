Résultat des législatives 2024 à Rétaud (17460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Les électeurs du Front populaire convoités Une autre interrogation de ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a obtenu plus de 28% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Rétaud, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 21,75% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 27,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 24 points à Rétaud Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 24 points à Rétaud entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Rétaud pour le Rassemblement national au second tour ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Rétaud, comme lors des législatives 2022 ? Lors des dernières législatives à Rétaud, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,02% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 27,67% pour Danièle Desselles (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il accumulait pourtant 54,5% des votes, devant les candidats LREM (45,50%). C'est donc Pascal Markowsky chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Rétaud ce dimanche ? D'après les toutes dernières projections dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Conserveraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Rétaud ont placé en tête Pascal Markowsky (Rassemblement National), qui a collecté 47,24% des votes. Raphaël Gerard (Ensemble pour la République) obtenait 22,56%. Enfin, Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) captait 21,75% des votants. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Rétaud : importante participation aux législatives 2024 Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Rétaud a diminué de 17 points, atteignant 27,18%. Lors du dernier scrutin européen, sur les 885 inscrits sur les listes électorales à Rétaud, 44,41% avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 48,54% il y a 5 ans. Pour information, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Rétaud, les chiffres de la participation lors du second tour seront un élément essentiel À Rétaud, la participation constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. Le pourcentage d'abstention à Rétaud au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 27,18%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 848 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 26,5% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,05% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,6% au premier tour et 51,22% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment susceptible de pousser les habitants de Rétaud à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Rétaud : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des élections législatives à Rétaud comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 058 habitants répartis dans 555 logements, ce village présente une densité de 54 habitants/km². Avec 65 entreprises, Rétaud se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 41,4% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 201,61 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, à Rétaud, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.