Résultat des législatives 2024 à Saint-Aigulin (17360) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Saint-Aigulin

L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.