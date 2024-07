Résultat des législatives 2024 à Pons (17800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Pons, quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,33% des voix à Pons. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 24,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le RN à Pons Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a ses chances de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Pons, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,21% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 29,43% pour Raphaël Gerard (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (52,15%). Raphaël Gerard conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade Selon les études rendues publiques à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 42,66% des votes, Pascal Markowsky (Rassemblement National) a pris la tête à Pons, le 30 juin au soir du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Raphaël Gerard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) avec respectivement 26,92% et 21,33% des votants. C'est aussi Pascal Markowsky qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Pons : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des dernières élections ? À Pons, le taux de participation lors du 1er round des législatives 2024 était de 63,26%, plus élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 3 143 inscrits sur les listes électorales à Pons, 48,33% étaient allés voter, contre une participation de 48,57% pour le scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Pons lors du deuxième round des législatives ? Ce 7 juillet, lors des législatives à Pons, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 36,74% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,94% au premier tour et 56,63% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 3 196 personnes en âge de voter dans la commune, 29,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 30,86% au deuxième tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pons Au cœur de la campagne électorale législative, Pons se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 4 273 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 388 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 13,2% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 34,0% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 171 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,30%, Pons est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1940,0 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 18,54%, synonyme d'une situation économique tendue. Pour résumer, à Pons, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.