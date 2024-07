Résultat des législatives 2024 à Montguyon (17270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Les votes du Front populaire convoités Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Montguyon, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,66% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 20,04% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Montguyon en 2 ans Le nombre de votes du RN sera un enjeu clé pour cette élection des députés localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 23 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Montguyon ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux dernières législatives à Montguyon Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Montguyon, comme lors des législatives 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Montguyon, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,51% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,55% pour Raphaël Gerard (LREM) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 53,31% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (46,69%). C'est donc Pascal Markowsky chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Pascal Markowsky (Rassemblement National) a recueilli 48,28% des votes à Montguyon dimanche 30 juin, au soir du 1er round de la législative. Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Union de la gauche) suivaient grâce à 26,21% et 17,66% des électeurs. C'est aussi Pascal Markowsky qui terminait en pôle position dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - À Montguyon, la participation du premier round surpasse celle des élections européennes Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Montguyon, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 33,72%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 48,42% des électeurs de Montguyon (17). L'abstention était de 48,45% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Montguyon, l'abstention peut-elle monter à l'occasion du second tour des législatives 2024 ? L'un des facteurs importants de ces élections législatives est indiscutablement le taux d'abstention. Dans la ville, dimanche, 33,72% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,52% au premier tour et 52,41% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Montguyon ce soir ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 123 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,00% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,76% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Montguyon ?

17:29 - Montguyon : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Montguyon sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 35,49% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (28,4%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 522 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,65%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,34%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Montguyon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,09% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.