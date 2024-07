Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-de-Lusignan (17500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Saint-Germain-de-Lusignan ? Le Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,14% des bulletins à Saint-Germain-de-Lusignan. Un score en baisse en comparaison des 25,47% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Saint-Germain-de-Lusignan ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très observé. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Germain-de-Lusignan ce dimanche 7 juillet ? L'addition est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la commune.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité ce dimanche soir à Saint-Germain-de-Lusignan ? Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de l'emporter. Avec 23,21% à Saint-Germain-de-Lusignan, le RN était en revanche devancé par les 32,64% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives à l'époque. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Raphaël Gerard (LREM) au sommet localement, avec 56,58%, devant son adversaire Rassemblement National à 43,42%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche A en croire les ultimes projections établies depuis le premier tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés au terme des législatives. La coalition de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Saint-Germain-de-Lusignan ont plébiscité Pascal Markowsky (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,29% des bulletins de vote. Raphaël Gerard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 33,57% et 21,14% des votants. C'est aussi Pascal Markowsky qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Germain-de-Lusignan : une participation inattendue ? Au cours des consultations politiques passées, les 1 423 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Saint-Germain-de-Lusignan, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 était de 72,13%, plus important que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 999 personnes en âge de voter à Saint-Germain-de-Lusignan, 57,26% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 54,51% pour le scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Saint-Germain-de-Lusignan ? L'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Germain-de-Lusignan au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 27,87%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,81% des électeurs de la ville. L'abstention était de 22,27% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,05% au premier tour. Au deuxième tour, 48,7% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Germain-de-Lusignan aujourd'hui ?

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Germain-de-Lusignan : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Saint-Germain-de-Lusignan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 299 habitants répartis dans 727 logements, cette localité présente une densité de 70 hab par km². Avec 58 entreprises, Saint-Germain-de-Lusignan se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,62%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 41,8% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 27,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 305,83 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Germain-de-Lusignan écrit une nouvelle page de l'histoire française.