Résultat des législatives 2024 à Meursac (17120) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - À Meursac, qui va bénéficier du vote du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle de la France, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,55% des bulletins à Meursac. Une poussée à affiner néanmoins avec les 16,27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 24 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Meursac La part des électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces législatives localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 24 points à Meursac entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Meursac ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux législatives il y a deux ans à Meursac Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera ainsi très observé pour le second tour de cette élection des députés 2024, localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Meursac ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Meursac. C'est en effet Pascal Markowsky qui arrivait en pôle position au premier tour avec 31,24% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,56%.

20:05 - Déjà 55,71% pour le RN à Meursac aux élections législatives Grâce à 55,71% des voix, Pascal Markowsky (Rassemblement National) a pris la pôle position à Meursac, dimanche 30 juin dernier au soir du premier round de la législative. Raphaël Gerard (Ensemble !) et Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 20,45% et 14,55% des votants à l'échelle de la métropole. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Législatives 2024 à Meursac : un taux de participation inédit ? L'observation des résultats des élections passées permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Comme stipulé dans le précédent message, la participation au 1er tour des élections législatives à Meursac a atteint 69,68%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 1 168 personnes en âge de voter à Meursac, 54,28% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,19% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Meursac ? La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 69,68%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 76,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 77,65% au second tour, c'est-à-dire 917 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,97% au premier tour et 46,18% au deuxième tour.

17:29 - Meursac : enjeux locaux et perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Meursac montrent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec 44,25% de population active et une densité de population de 55 habitants/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 10,16% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (26,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 548 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,93%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Meursac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,77% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.