Résultat des législatives 2024 à Saint-Genis-de-Saintonge (17240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Saint-Genis-de-Saintonge ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Genis-de-Saintonge, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 15,46% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 17,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - À Saint-Genis-de-Saintonge, un Rassemblement national favori ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement 2024 localement. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Genis-de-Saintonge entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (30,33%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,24%), de l'ordre de 11 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce dimanche, si la dynamique était la même qu'aux européennes, avec surtout un report de voix favorable.

20:29 - Quel verdict final pour le Rassemblement national aux élections législatives à Saint-Genis-de-Saintonge ? Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement au niveau local pour le second tour de cette législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Genis-de-Saintonge ? Aux législatives il y a deux ans à Saint-Genis-de-Saintonge, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 30,33% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 32,31% pour Raphaël Gerard (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il s'imposait pourtant avec 50,71% des votes, devant les candidats LREM (49,29%). C'est ainsi Pascal Markowsky chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Genis-de-Saintonge ont préféré Pascal Markowsky (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,24% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Front populaire) avec respectivement 31,27% et 15,46% des électeurs. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Genis-de-Saintonge : quelle évolution ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. À Saint-Genis-de-Saintonge, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 35,06%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 48,23% des personnes en capacité de voter à Saint-Genis-de-Saintonge avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 46,3% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Genis-de-Saintonge ? À Saint-Genis-de-Saintonge, l'une des clés des législatives est l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Genis-de-Saintonge était de 64,94%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,94% au premier tour et 51,39% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,83% dans la localité, à comparer avec une participation de 73,73% au second tour, ce qui représentait 665 personnes. La méfiance vis à vis des politiques serait de nature à inciter les électeurs de Saint-Genis-de-Saintonge à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Genis-de-Saintonge : tour d'horizon démographique Dans les rues de Saint-Genis-de-Saintonge, les élections sont en cours. Avec ses 1 225 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 797 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,14%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,4% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 25,72% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 26,35 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Genis-de-Saintonge, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France.