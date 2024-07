Résultat des législatives 2024 à Mirambeau (17150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Mirambeau, que vont décider les électeurs de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Mirambeau, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,26% des votes dans la commune. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (17,5%).

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 18 points à Mirambeau La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Mirambeau ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en tête aux dernières législatives à Mirambeau Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces législatives localement, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Mirambeau, comme en 2022 ? Lors des élections du Parlement à l'époque, le RN réalisait aussi un joli départ à Mirambeau. Dans la commune, c'est Pascal Markowsky qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,82%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,99%.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce soir à Mirambeau ? Dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Mirambeau ont placé en tête Pascal Markowsky (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,24% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Raphaël Gerard (Ensemble pour la République) et Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) avec respectivement 24,75% et 17,26% des électeurs. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Mirambeau ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes élections ? En comparaison avec les européennes de début juin, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Mirambeau s'est accrue de 12 points, s'élevant à 68,3%. Pendant le dernier scrutin européen, 56,57% des personnes en capacité de voter à Mirambeau s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre une participation de 53% en 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 68,3% de participation lors du 1er round des législatives à Mirambeau À Mirambeau, l'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Mirambeau était de 68,3%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,02% dans la commune, contre un taux de participation de 71,42% au second tour, soit 757 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,95% au premier tour et 48,86% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Mirambeau ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Mirambeau ?

17:29 - Mirambeau : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Mirambeau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 522 habitants répartis dans 987 logements, cette ville présente une densité de 55 hab/km². Avec 118 entreprises, Mirambeau offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 37,89% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 39,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 30,28% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 6,01 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Mirambeau, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.