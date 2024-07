Résultat des législatives 2024 à Cozes (17120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire observés Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Cozes, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 16,45% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Cozes en 2 ans Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Cozes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera ainsi très observé. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Cozes, comme lors des législatives 2022 ? Lors des dernières législatives à Cozes, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,3% des votants ayant voté pour son binôme, contre 28,29% pour Françoise de Roffignac (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il s'imposait pourtant avec 53,23% des voix, devant les candidats LREM (46,77%). C'est ainsi Pascal Markowsky chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Pascal Markowsky (Rassemblement National) a rassemblé 47,27% des voix à Cozes dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round de la législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Raphaël Gerard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Union de la gauche) avec respectivement 27,44% et 16,45% des votants. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Cozes ? Au fil des dernières années, les 2 201 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. À Cozes, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 69,04%, dépassant de 15 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 1 812 personnes en âge de voter à Cozes, 54,86% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 57,97% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Cozes, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément essentiel Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Cozes, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Cozes lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,96%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,67% au premier tour et 49,83% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Cozes aujourd'hui ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 755 personnes en âge de voter dans la ville, 20,57% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,06% au premier tour.

17:29 - Cozes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Cozes, les élections sont en cours. Dotée de 1 309 logements pour 2 161 habitants, la densité de la commune est de 128 hab/km². Ses 188 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (27,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 47,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1844,59 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,84%, synonyme d'une situation économique fragile. À Cozes, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux défis français.