Résultat des législatives 2024 à Montendre (17130) – 2e tour [PUBLIE]

23:01 - À Montendre, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,81% des bulletins à Montendre. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 25,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quel score pour le Rassemblement national à Montendre lors des législatives ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre la victoire à Montendre lors du second tour de ces législatives si la dynamique démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. Un surplus qui s'appliquera dans la localité avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux élections législatives à Montendre ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera en conséquence très commenté. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être ses chances de s'imposer. Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Montendre à l'époque, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,28% au premier tour, contre 30,91% pour Raphaël Gerard (La République en Marche). Au deuxième tour,c'est encore Raphaël Gerard qui cumulera le plus de suffrages, avec 52,61% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 47,39%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Montendre ce dimanche ? D'après les enquêtes des sondeurs diffusées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Montendre ont préféré Pascal Markowsky (Rassemblement National), qui a obtenu 40,63% des bulletins de vote. Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) et Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 26,63% et 22,81% des votants à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Pascal Markowsky glanant cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Montendre aux dernières élections Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Montendre était de 34,44%, en dessous de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 49,34% des inscrits sur les listes électorales de Montendre, contre un taux d'abstention de 43,36% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Montendre ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Montendre ? Dans la ville, 34,44% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,96% au premier tour. Au second tour, 52,93% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 2 441 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,1% étaient restés chez eux. L'abstention était de 26,26% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, sont notamment susceptibles de ramener les citoyens de Montendre dans les isoloirs.

17:29 - Montendre : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des élections législatives à Montendre comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 228 habitants répartis dans 2 020 logements, cette commune présente une densité de 128 hab/km². Ses 283 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (68,66%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2024,96 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,34%, révélant une situation économique mitigée. Pour conclure, Montendre incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.