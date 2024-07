Résultat des législatives 2024 à Meschers-sur-Gironde (17132) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Meschers-sur-Gironde, qui va prendre avantage des voix du Front populaire ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec plus de 28% au niveau de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Meschers-sur-Gironde, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 16,87% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 18,09% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a largement séduit à Meschers-sur-Gironde en 2 ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très observé. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Meschers-sur-Gironde entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble ce soir à Meschers-sur-Gironde ? Le résultat en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu au niveau local pour le second tour de ces élections des députés. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Meschers-sur-Gironde, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 23,66% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,52% pour Raphaël Gerard (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (52,22%). Raphaël Gerard conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score pour le RN au second tour à Meschers-sur-Gironde ? Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Meschers-sur-Gironde ont plébiscité Pascal Markowsky (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,92% des voix. Raphaël Gerard (Ensemble !) et Danièle Desselles (Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 29,31% et 16,87% des électeurs. C'est aussi Pascal Markowsky qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - À Meschers-sur-Gironde, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Meschers-sur-Gironde était de 69,56%, dépassant de 12 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 57,95% des inscrits sur les listes électorales de Meschers-sur-Gironde (17) avaient effectivement participé au vote, contre une participation de 56,33% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Meschers-sur-Gironde peut-elle augmenter au 2e tour des législatives ? À Meschers-sur-Gironde, le taux d'abstention est à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin législatif. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 30,44%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,11% au premier tour et 49,38% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 165 personnes en âge de voter dans la ville, 25,05% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,67% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Meschers-sur-Gironde (17132).

17:29 - Les données démographiques de Meschers-sur-Gironde révèlent les tendances électorales Dans les rues de Meschers-sur-Gironde, le scrutin est en cours. Dotée de 3 487 logements pour 3 160 habitants, la densité de la ville est de 193 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 268 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 331 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (43,1%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 53,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 522 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,97%, révélant une situation économique fragile. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Meschers-sur-Gironde écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.