Résultat des législatives 2024 à Saint-André-de-Lidon (17260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? L'autre question qui accompagne ces élections sera celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-André-de-Lidon, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,9% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 21,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Saint-André-de-Lidon en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 24 points à Saint-André-de-Lidon entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Saint-André-de-Lidon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Saint-André-de-Lidon ? Les législatives avaient aussi donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-André-de-Lidon. On retrouvait en effet Pascal Markowsky au sommet au premier tour, avec 29,78% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 59,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,50%.

20:05 - Quel score à Saint-André-de-Lidon pour le RN aux législatives 2024 ? Pascal Markowsky (Rassemblement National) a amassé 53,7% des voix à Saint-André-de-Lidon dimanche 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) et Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) avec 18,9% et 18,58% des électeurs. Pascal Markowsky était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,21%, devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Saint-André-de-Lidon : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Le premier tour des législatives 2024 à Saint-André-de-Lidon a connu un pourcentage d'abstention de 30,08%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 43,82% des votants de Saint-André-de-Lidon (17), contre un taux d'abstention de 43,49% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-André-de-Lidon, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives 2024 sera un élément décisif À Saint-André-de-Lidon, l'un des critères décisifs de ces législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Les résidents de Saint-André-de-Lidon ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,92%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,85% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,78% au premier tour, ce qui représentait 754 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,91% au premier tour. Au second tour, 48,66% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-André-de-Lidon ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages seraient par exemple susceptibles de ramener les habitants de Saint-André-de-Lidon dans les bureaux de vote.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-André-de-Lidon Devant le bureau de vote de Saint-André-de-Lidon, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 659 logements pour 1 169 habitants, la densité de la commune est de 46 habitants/km². Avec 78 entreprises, Saint-André-de-Lidon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,2% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,34% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 530,00 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Saint-André-de-Lidon, les intérêts locaux se joignent aux défis français.