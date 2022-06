Résultat de la législative à l'Île-d'Olonne : 2e tour en direct

En direct

18:08 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à l'Île-d'Olonne il y a sept jours La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 20,05% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 3 bureaux de vote de l'Île-d'Olonne. Ce score est néanmoins à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,02%, 6,14%, 1,38% et 2,1% il y a deux mois. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 23,64% pour la coalition de gauche pour ces législatives à l'Île-d'Olonne.

15:30 - À l'Île-d'Olonne, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 33,36% des suffrages lors du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National glane 24,38% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 20,05% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à l'Île-d'Olonne ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Au cours des précédents scrutins, les 2797 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les législatives, parmi les 2304 personnes en âge de voter à l'Île-d'Olonne, 52,43% avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 42,19% au second tour.