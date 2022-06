Résultat de la législative à l'Île-d'Olonne : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à l'Île-d'Olonne ? Dans les 3 bureaux de vote de l'Île-d'Olonne, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 14,02% des suffrages en avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,14% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 21,54% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à l' Île-d'Olonne ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à l' Île-d'Olonne. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or le président-candidat avait obtenu 29,43% des voix à l' Île-d'Olonne, au dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 28,51% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,02% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à l'Île-d'Olonne reste l'abstention Le niveau de participation sera indéniablement l'un des facteurs décisifs des législatives à l'Île-d'Olonne. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement priver les urnes de leurs électeurs à l'Île-d'Olonne (85340). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,96% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 21,39% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à l'Île-d'Olonne ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des précédentes élections législatives, sur les 2 304 inscrits sur les listes électorales à l'Île-d'Olonne, 57,81% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 47,57% au second round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.