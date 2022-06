Résultat de la législative à Loperhet : en direct

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Loperhet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Loperhet Les résultats des législatives 2022 à Loperhet devraient être annoncés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez vite qui des 13 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Loperhet

Les élections législatives 2022 auront lieu à Loperhet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Valérie Fabre Divers Patrick Le Fur Rassemblement National Sophie Broustaut Reconquête ! Mélanie Thomin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Plouzané Régionaliste Richard Ferrand Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alan Pasquet Régionaliste Mathilde Maria Pflieger Divers Gaëlle Nicolas Les Républicains Bernard Fehringer Ecologistes Tugdual Perennec Divers Philippe Cordier Divers extrême gauche Tiphaine Beaulieu Divers

Législatives 2022 à Loperhet : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Loperhet (29) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette localité pour obtenir une majorité de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29,48% des voix au premier tour à Loperhet. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,28% et 16,43% des voix. Le choix des habitants de Loperhet était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (70,01% des suffrages), cédant donc 29,99% des voix à Marine Le Pen.