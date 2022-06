Résultat de la législative à Montendre : en direct

12/06/22 11:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montendre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:12 - Les habitants de Montendre ont jusqu'à 18 heures pour voter Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de vivre ce jour d'élections législatives 2022 à Montendre, jusqu'à la publication des résultats. On trouve 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Montendre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montendre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Jean Robin Reconquête ! Annie Chassain Divers gauche Raphaël Gerard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Françoise de Roffignac Les Républicains Pascal Markowsky Rassemblement National Stéphane Loth Divers droite Danièle Desselles Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Barraud Divers extrême gauche Sébastien Crochet Ecologistes Patrick Mars Divers centre Cyril Lerat Droite souverainiste

Législatives 2022 à Montendre : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29,4% des voix au premier tour à Montendre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 26,1% et 19,0% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 52,0% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,1% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les habitants de Montendre (17) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.