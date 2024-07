Résultat des législatives 2024 à Jonzac (17500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Jonzac, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,6% des bulletins à Jonzac. Ce qui correspond à une hausse en comparaison des 19,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 16 points à Jonzac Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. Quel que soit le résultat, une étape de plus pourrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou non. A l'époque dans la commune de Jonzac, lors des législatives, le score était également de 41,54% pour Raphaël Gerard , Jonzac votant déjà pour la 4ème circonscription de la Charente-Maritime. Au second tour,c'est encore Raphaël Gerard qui va glaner le plus de votes, avec 67,17% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 32,83%.

20:05 - Raphaël Gerard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en avance lors des législatives à Jonzac A en croire les études des instituts de sondages établies juste avant le second tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de la gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient conserver une centaine de sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux. Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) a engrangé 37,09% des votes à Jonzac dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de l'élection législative. Pascal Markowsky (Rassemblement National) et Danièle Desselles (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 32,86% et 21,6% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 4ème circonscription de la Charente-Maritime, puisque c'est Pascal Markowsky qui s'y imposait, avec cette fois 45,21% devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%. Le verdict du second tour devrait donc être assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Jonzac ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Comme spécifié dans le post précédent, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Jonzac était de 36,97%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 49,87% des inscrits sur les listes électorales de Jonzac avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 47,29% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Jonzac La participation est à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Jonzac s'élevait à 36,97%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,6% au premier tour et 52,6% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 28,89% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 30,96% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient potentiellement ramener les habitants de Jonzac dans les bureaux de vote.

17:29 - Jonzac : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Jonzac se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 3 064 logements pour 3 550 habitants, la densité de la commune est de 263 habitants par km². Avec 392 entreprises, Jonzac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (48,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 344 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,61%, révélant une situation économique tendue. À Jonzac, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.