Résultat des législatives à Moutiers-les-Mauxfaits - Election 2022 (85540) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits

Le résultat des élections législatives 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Moutiers-les-Mauxfaits. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Vendée s'élève à 45%, ce qui représente 770 non-votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Moutiers-les-Mauxfaits. Les citoyens de 59 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Maxence de Rugy a accumulé 24% des votes dans la localité. Franck Laloue (Rassemblement National) et Béatrice Bellamy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent 22% et 20% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Moutiers-les-Mauxfaits Béatrice Bellamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,97% 20,49% Nicolas Helary Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 19,10% Franck Laloue Rassemblement National 17,51% 22,32% Maxence de Rugy Les Républicains 17,34% 23,93% Ninon Gréau Ecologistes 4,65% 3,33% Patrick Loiseau Divers centre 3,98% 3,11% Brigitte Neveux Reconquête ! 3,91% 2,79% Sophie Orizet-Vieillefond Divers droite 1,27% 1,07% Sophie Carpentier Droite souverainiste 1,24% 1,72% Sophie Barillot Divers extrême gauche 0,83% 1,29% Jérôme Marchand Ecologistes 0,78% 0,64% Benoît Jamonneau Divers gauche 0,55% 0,21% Célia Ghouali Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Moutiers-les-Mauxfaits Taux de participation 50,50% 55,47% Taux d'abstention 49,50% 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 2,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,31% Nombre de votants 56 641 959

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Moutiers-les-Mauxfaits sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Moutiers-les-Mauxfaits ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Moutiers-les-Mauxfaits comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,17% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,46% et 1,31% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,94% à Moutiers-les-Mauxfaits pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Moutiers-les-Mauxfaits ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Moutiers-les-Mauxfaits. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Moutiers-les-Mauxfaits avec 29,79% des suffrages exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 29,33%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,17% et Valérie Pécresse à 6,54%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits ? La participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 77,98% au premier tour, soit 1 342 personnes. La guerre russo-ukrainienne est de nature à impacter le taux de participation à Moutiers-les-Mauxfaits (85540). 11:30 - Le score de la participation aux élections législatives, un élément déterminant à Moutiers-les-Mauxfaits ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 1 588 personnes en âge de voter à Moutiers-les-Mauxfaits, 55,92% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 48,49% au second round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Moutiers-les-Mauxfaits ? Ces législatives sont donc lancées ! À Moutiers-les-Mauxfaits, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 13 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 1721 votants de Moutiers-les-Mauxfaits ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Moutiers-les-Mauxfaits : les enjeux

Comme partout en France, les 2 192 votants de Moutiers-les-Mauxfaits (85) seront amenés à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Moutiers-les-Mauxfaits, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ex-député européen avaient obtenu 29% et 15% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Moutiers-les-Mauxfaits gratifié de 53% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ?