Résultat des législatives à Saint-Gence : l'élection 2024 en direct

12:09 - C'est l'heure de voter à Saint-Gence : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Gence, quelle participation aux précédentes élections législatives ?

Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 2 242 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de début juin, 39,1% des personnes aptes à voter à Saint-Gence avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 39,28% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,12% au premier tour et seulement 45,23% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,18% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 14,38% au premier tour.