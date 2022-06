La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces législatives, à Saint-Gence comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,75% des suffrages en avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,46% et 3,21% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,67% à gauche (et donc 26,42% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - À Saint-Gence, des sondages tout aussi parlants qu'en France ?

Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Saint-Gence avec 26,27% des suffrages exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 24,74%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,75% et Éric Zemmour à 6,41%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures boulverseront probablement cette donne lors des législatives à Saint-Gence. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.