19:51 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Saint-Georges-de-Pointindoux ? Les votants de Saint-Georges-de-Pointindoux avaient accordé 13,14% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,54% et 1,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 18,4% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Saint-Georges-de-Pointindoux, des sondages aussi pertinents qu'en France ? A la dernière élection, à Saint-Georges-de-Pointindoux, Emmanuel Macron remportait la meilleure place avec 33,57% des voix, devant Marine Le Pen à 28,82%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 13,14% et Éric Zemmour à 6,27%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Georges-de-Pointindoux ? L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-Georges-de-Pointindoux. L'inflation, cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine seraient capables de bénéficier au camp de l'abstention à Saint-Georges-de-Pointindoux (85150). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 22,5% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,29% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Saint-Georges-de-Pointindoux quel était le taux de la participation à Saint-Georges-de-Pointindoux en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 1 685 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, 64,66% des personnes habilitées à voter à Saint-Georges-de-Pointindoux avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,85% au dernier round.