En direct

19:52 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Saint-Jouvent ? Les inscrits de Saint-Jouvent avaient donné 20,41% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,59% et 3% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 28% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Jouvent.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Saint-Jouvent ? La dernière présidentielle, à Saint-Jouvent, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 29,12% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 21,63%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,41% et Éric Zemmour à 5,43%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être infléchir ce tableau à Saint-Jouvent dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité a baissé tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Jouvent À Saint-Jouvent, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs de l'essence et du gaz sont notamment en mesure d'inciter les électeurs de Saint-Jouvent à se désintéresser de l'élection. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,46% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre une participation de 84,55% au premier tour, ce qui représentait 1 111 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Jouvent ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 53,51% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Jouvent avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,67% pour le tour deux.