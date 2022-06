Résultat de la législative à Sainte-Foy : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Sainte-Foy. Grâce à 30,71% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sainte-Foy dimanche 12 juin 2022 lors du premier round des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 28,23% et 16,2% des votes.

Le résultat de la législative 2022 à Sainte-Foy a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2041 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Vendée résidant à Sainte-Foy. Stéphane Buchou a recueilli 31% des voix. Il coiffe au poteau Corinne Fillet (Rassemblement National) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 28% et 16% des votes. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription de la Vendée résultera du comportement de vote des électeurs des 31 autres communes qui lui sont rattachées. La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 45% (soit 1 122 non-votants).

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Sainte-Foy ( Vendée ) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Sainte-Foy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 30% et 13% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour grâce à 54% des suffrages face à Marine Le Pen (46%). Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?