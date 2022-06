En direct

19:33 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Sainte-Foy ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives, à Sainte-Foy comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait obtenu 13,18% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,39% et 0,87% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 18,44% pour la coalition de gauche.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Sainte-Foy ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Sainte-Foy au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Sainte-Foy, Marine Le Pen obtenait la première position de la dernière élection avec 30,69% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 30,38%. Arrivaient ensuite, avec 13,18%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,86%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Sainte-Foy À Sainte-Foy, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera l'abstention. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Sainte-Foy. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 035 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,7% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,57% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À Sainte-Foy, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément fort Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 61,34% des personnes habilitées à participer à une élection à Sainte-Foy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 52,66% pour le second round.