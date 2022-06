Résultat de la législative à Sallertaine : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sallertaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Les citoyens de Sallertaine ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les clés de ces législatives à Sallertaine sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un nombre de candidats supérieur à celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser le nombre de participants.

Résultat des élections législatives 2022 à Sallertaine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sallertaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Lilas N'Dong Rassemblement National Laurent Caillaud Les Républicains Aya Salama Divers gauche Vincent Pilet Divers droite Jean-François Hee Droite souverainiste Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! Arthur Dubois Ecologistes Etienne Dreyfus Divers gauche Gilles Robin Divers extrême gauche Alain Bouyer Ecologistes

Législatives 2022 à Sallertaine : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Sallertaine (85300) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,7% des suffrages au premier tour à Sallertaine. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 14,9% des votes. Le choix des votants de Sallertaine était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,3% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 40,7% des suffrages.