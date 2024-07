Résultat des législatives 2024 à Bourguébus (14540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis deux ans à Bourguébus La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de réunir une portion importante des votants en France. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a obtenus l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,57% des votes à Bourguébus. Un score en baisse en comparaison des 32,16% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54% à l'époque.

20:58 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Bourguébus il y a une semaine Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection 2024, au niveau local. La progression du RN semble déjà puissante à Bourguébus entre le score du parti en 2022 (19,74%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (32,06%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour anticiper un ancrage solide du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Bourguébus ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a la possibilité de l'emporter. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Bourguébus il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 19,74% au premier tour, contre 32,16% pour Noé Gauchard (Nupes). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Nupes (54,00% contre 46,00% pour LREM). Noé Gauchard remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Bourguébus Pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Bourguébus ont placé en tête Nicolas Calbrix (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 32,06% des votes. Noé Gauchard (Union de la gauche) ramassait 28,57%. Ensuite, Elisabeth Borne (Ensemble !) obtenait 26,57% des électeurs. Nicolas Calbrix était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Bourguébus lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Dimanche dernier, 28,62% des électeurs de Bourguébus n'ont pas fait leur devoir électoral au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 48,2% des inscrits sur les listes électorales de Bourguébus avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 49,6% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Bourguébus, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 demeure l'abstention Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Bourguébus ? L'abstention a atteint 28,62% à Bourguébus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,51% au premier tour et 53,83% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 19,82% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,26% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN est notamment capable de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Bourguébus (14540).

17:29 - Bourguébus : démographie et socio-économie impactent les législatives La démographie et la situation socio-économique de Bourguébus façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le taux de chômage à 5,69% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 52,06% de population active et une densité de population de 333 hab/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 548 €/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 701 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,8%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bourguébus mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,14% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.