Résultat des législatives 2024 à Vire Normandie : les premiers chiffres du 2e tour

19:07 - Résultats des élections à Vire Normandie : quelles leçons tirer des taux d'abstention ?

Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. À Vire Normandie, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,15%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 48,99% dans la commune de Vire Normandie. L'abstention était de 49,39% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.