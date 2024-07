Résultat des législatives 2024 à Soliers (14540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Soliers ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont un premier indice. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Soliers, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 27,88% des votes dans la localité. Un score en progression de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - À Soliers, le RN peut y croire Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle progression à Soliers ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel verdict final à Soliers pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le score obtenu par le RN sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces législatives 2024, localement, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives de l'époque à Soliers ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 20,24% dans la commune, alors que les candidats LREM cumuleront 33,53% des voix. Soliers se tournera d'ailleurs encore vers Elisabeth Borne au second tour, finalement en tête localement avec 52,15%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,85%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Soliers ce dimanche ? A en croire les projections des sondeurs diffusées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Soliers ont préféré Nicolas Calbrix (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 31,65% des votes. Elisabeth Borne (Ensemble !) captait 28,21%. Enfin, Noé Gauchard (Union de la gauche) ramassait 27,88% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 6ème circonscription du Calvados, Nicolas Calbrix rassemblant cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Elections à Soliers : quels enseignements tirer de l'abstention ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? En comparaison des européennes de cette année, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Soliers a diminué de 15 points, atteignant 28,66%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 43,97% des personnes en capacité de participer à une élection à Soliers avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 40,47% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Soliers reste la participation L'une des clés de ces élections législatives 2024 est sans aucun doute l'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Soliers s'élevait à 71,34%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,64% au premier tour. Au second tour, 49,88% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Soliers ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 78,75% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,55% au premier tour, c'est-à-dire 1 348 personnes. Les campagnes pour contrer l'extrême-droite sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Soliers.

17:29 - Élections législatives à Soliers : un éclairage démographique Dans la commune de Soliers, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 7,9% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 417 hab par km² et 46,8% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (93,13%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 877 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,39%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Soliers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,84% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.