En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les 25,9% de la gauche à Val d'Arry ? Une autre question qui entoure ces élections sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a glané plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,9% des votes à Val d'Arry. Un score à comparer néanmoins avec les 24,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN en embuscade à Val d'Arry avant les législatives A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très scruté. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Val d'Arry ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage au second tour Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a la possibilité de s'imposer. Avec 24,29% à Val d'Arry, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 32,67% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives à l'époque. Au deuxième round,c'est encore Elisabeth Borne qui va glaner le plus de suffrages, avec 54,49% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,51%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Val d'Arry ce dimanche ? D'après les études des instituts de sondages établies à la fin de la campagne, le Rassemblement national serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats macronistes conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) a réuni 36,42% des votes à Val d'Arry dimanche 30 juin, lors du premier round de l'élection législative. Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) et Noé Gauchard (Nouveau Front populaire) suivaient en captant respectivement 26,79% et 25,9% des votants. Nicolas Calbrix était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - À Val d'Arry, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Val d'Arry, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 26,79%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 41,36% des électeurs de Val d'Arry (14). Le taux d'abstention était de 42,9% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives à Val d'Arry ? À Val d'Arry, le taux d'abstention est incontestablement un facteur important de ces législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Val d'Arry s'élevait à 26,79%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,36% au premier tour. Au second tour, 49,38% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,78% dans la commune, à comparer avec une abstention de 18,49% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Val d'Arry ?

17:29 - Élections législatives à Val d'Arry : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Val d'Arry peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,39%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 977 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,56%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Val d'Arry mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,18% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.