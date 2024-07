Résultat des législatives 2024 à Souleuvre en Bocage : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des législatives à Souleuvre en Bocage, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Souleuvre en Bocage s'élevait à 30,2%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,45% au premier tour et 53,04% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Souleuvre en Bocage ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 24,34% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,62% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait par exemple susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Souleuvre en Bocage.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Souleuvre en Bocage

La composition démographique et socio-économique de Souleuvre en Bocage définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,44% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 363 euros par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 098 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,27%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,66%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Souleuvre en Bocage mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,53% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.