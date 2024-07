Résultat des législatives 2024 à Laize-Clinchamps (14320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Laize-Clinchamps, qui va tirer parti du vote du Front populaire ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle du pays sont porteurs. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Laize-Clinchamps, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,62% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 28,61% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Laize-Clinchamps La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Laize-Clinchamps ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la municipalité.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce soir à Laize-Clinchamps ? Reste désormais à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans dans la commune de Laize-Clinchamps, lors des législatives, le score était également de 32,72% pour Elisabeth Borne , Laize-Clinchamps étant déjà partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. A l'issue du second round,c'est encore Elisabeth Borne qui glanera le plus de suffrages, avec 50,62% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,38%.

20:05 - Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) devant avec 32,44% à Laize-Clinchamps aux législatives D'après les projections en nombre de sièges diffusées entre les deux tours, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste préserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Avec 32,44% des voix, Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Laize-Clinchamps, le 30 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) et Noé Gauchard (Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 31,68% et 26,62% des électeurs dans la ville. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Nicolas Calbrix qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,26% devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%. Le classement du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Laize-Clinchamps : forte participation aux législatives 2024 Au cours des dernières années, les 2 172 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier round des législatives 2024 à Laize-Clinchamps a connu un pourcentage d'abstention de 25,22%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 42,96% des personnes en capacité de voter à Laize-Clinchamps avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 37,55% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Le score de la participation au second tour des législatives, un élément décisif à Laize-Clinchamps ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau de participation. Dans la ville, dimanche, 25,22% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 15,81% des électeurs de la ville. L'abstention était de 18,45% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,4% au premier tour. Au second tour, 45,15% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les appels à contrer l'extrême-droite sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Laize-Clinchamps (14320).

17:29 - Élections à Laize-Clinchamps : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Laize-Clinchamps contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 1092 hab/km² et 48,68% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 6,37% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 013 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 774 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Laize-Clinchamps mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,03% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.